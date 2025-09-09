Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran'dan yeni teknik direktör planı! Göreve gelir

Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleriyle bir araya gelerek hedeflerini anlattı. Daha önce yaptığı bir açıklamada Partekizli Sergio Conceiçao'nun teknik direktör adayı olduğunu söyleyen Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran planını değiştirdi.

TERCİHİ "YERLİ" OLACAK

Saran seçilmeleri halinde yerli bir ismi takımın başına getireceklerini belirterek "Bugünün şartlarında, artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde eğer hoca yoksa hemen yerli bir hoca ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde bir irade koymaya çalıştım" diye konuştu

