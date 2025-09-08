Fenerbahçe'de Devin Özek'ten teknik direktör için kritik açıklama!

Fenerbahçe'de operasyonları yöneten Devin Özek, kritik hamlelerin arka planını anlattı. Esasen ise takım adına önemli bir noktaya geldiklerini belirten sportif direktör, son aşama için de teknik direktörü işaret etti.

DEVİN ÖZEK'TEN PLANLAMALARA DAİR DETAYLAR

"Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman tam olarak başarılı bir dönem geçirmiş olacağız. Jhon Duran için Kolombiya'ya yanına uçtum. Orada bir hafta geçirdim. Orada bir hafta boyunca ailesini, danışmanlarını, kendisini ikna etmeye çalıştık ve pes etmedik. Görüşmeler kolay olmadı. Ayrıca Ederson da bambaşka bir hamleydi. Çılgın bir transferdi ama ben ona tamamen inanıyorum. Bize katılması çok özel bir şey. Onu transfer etme fırsatı yakaladık ve bunu değerlendirmeliydik; çünkü kalede bir değişiklik yapmak istiyorduk. Bize transfer olduğu için gurur duyuyoruz."