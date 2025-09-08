Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Devin Özek'ten teknik direktör için kritik açıklama!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Almanya basınına açıklamalarda bulundu. Genç yönetici, Fenerbahçe adına hem transferlere hem de hoca sürecine değindi.

Fenerbahçe'de Devin Özek'ten teknik direktör için kritik açıklama!
Burak Ayaydın
08.09.2025
08.09.2025
08.09.2025

'de operasyonları yöneten Devin Özek, kritik hamlelerin arka planını anlattı. Esasen ise takım adına önemli bir noktaya geldiklerini belirten sportif direktör, son aşama için de teknik direktörü işaret etti.

Fenerbahçe'de Devin Özek'ten teknik direktör için kritik açıklama!

DEVİN ÖZEK'TEN PLANLAMALARA DAİR DETAYLAR

"Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman tam olarak başarılı bir dönem geçirmiş olacağız. Jhon Duran için Kolombiya'ya yanına uçtum. Orada bir hafta geçirdim. Orada bir hafta boyunca ailesini, danışmanlarını, kendisini ikna etmeye çalıştık ve pes etmedik. Görüşmeler kolay olmadı. Ayrıca Ederson da bambaşka bir hamleydi. Çılgın bir transferdi ama ben ona tamamen inanıyorum. Bize katılması çok özel bir şey. Onu transfer etme fırsatı yakaladık ve bunu değerlendirmeliydik; çünkü kalede bir değişiklik yapmak istiyorduk. Bize transfer olduğu için gurur duyuyoruz."

Fenerbahçe'de Devin Özek'ten teknik direktör için kritik açıklama!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Süper Lig devinin, Yves Bissouma seviyesinde takviyeler yapması bekleniliyor.
