Ercan Osmani kimdir neden gündem oldu? Milli takımda tarihe geçti

12 Dev Adam, Arena Riga'da oynanan mücadeleye Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün 5'lisiyle başladı.

Milli yıldız Ercan Osmani, attığı üst üste sayılarla maçta tüm dikkatleri üzerine çekti.

28 sayı elde eden Ercan Osmani, bir EuroBasket karşılaşmasında en çok sayı atan Türk Milli Takımı oyuncusu oldu.

Ercan Osmani'nin bu maçta attığı 6 üçlük, yarı finallerde son 30 yılın en yüksek sayısı oldu.

ERCAN OSMANİ KİMDİR?

Ercan Osmani, 4 Ağustos 1998’de Arnavutluk'un Tropoya bölgesinde doğdu.

Genç yaşında Türkiye'ye gelerek basketbol kariyerine Bandırma Kırmızı altyapısında başlayan Osmani, genç yaşta büyük takımların radarına girdi.

Osmani 2023 yazında Anadolu Efes'e transfer oldu.

2.13 metre boyundaki Osmani, uzun forvet pozisyonunda görev alıyor.