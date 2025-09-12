Menü Kapat
 Suat Vilgen

Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davası başlıyor! Gözler Silivri'de

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, sahte diploma iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri’de görülecek. CHP lideri Özgür Özel de duruşmayı takip edecek.

12.09.2025
12.09.2025
12.09.2025 08:56

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan "sahte diploma" davasında ilk duruşma bugün saat 11.00'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun duruşmasını salonda takip edecek ve ardından kendisini cezaevinde ziyaret edecek.

SAVCILIK 8 YILA KADAR HAPİS VE SİYASİ YASAK İSTİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor. Soruşturma, İmamoğlu’nun 1994’te İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine Şubat 2025’te başlatıldı.

ÜNİVERSİTE 28 KİŞİNİN DİPLOMASINI İPTAL ETTİ

24 Şubat 2025’te İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen resmi yazıyla başlayan inceleme kapsamında, üniversite ve iş birliği yaptı. 5 Mart 2025’te İmamoğlu’nun ifadesi alındı.

En kritik gelişme 18 Mart 2025’te yaşandı. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 61. toplantısında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesine karar verdi. Ayrıca 10 kişinin kaydı silindi, toplam 38 kişinin yatay geçiş işlemleri incelendi.

