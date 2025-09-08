Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye resmen bildirdiler

Fenerbahçe, genç savunma oyuncusu Ognjen Mimovic’in ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen bildirdi. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan Futbol Bilgi Bankası bölümünde, Mimovic’in Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos FC’ye transfer olduğu bilgisi yer aldı.

2029'A KADAR KONTRATI VAR

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Rum temsilcisi Pafos FC, 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katıyor. Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sırp sağ bek, sarı-lacivertli formayla henüz resmi maça çıkamadan ayrılık yaşadı.

HİÇBİR RESMİ MAÇTA FORMA GİYMEDİ

31 Ocak 2025’te Kızılyıldız’dan transfer edilen Mimovic, Fenerbahçe ile hiçbir resmi maçta sahaya çıkma fırsatı bulamadı. Genç oyuncunun gelişim göstermesi adına bu transferin önemli bir adım olacağı belirtildi.