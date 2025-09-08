Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye resmen bildirdiler

Fenerbahçe’nin Kızılyıldız’dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i bir kez daha kiraladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye resmen bildirdiler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 11:35

, genç savunma oyuncusu Ognjen Mimovic’in ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen bildirdi. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan Futbol Bilgi Bankası bölümünde, Mimovic’in Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos FC’ye olduğu bilgisi yer aldı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye resmen bildirdiler

2029'A KADAR KONTRATI VAR

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Rum temsilcisi Pafos FC, 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katıyor. Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sırp sağ bek, sarı-lacivertli formayla henüz resmi maça çıkamadan ayrılık yaşadı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! TFF'ye resmen bildirdiler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer! Cengiz Ünder resmen Kartal oldu

HİÇBİR RESMİ MAÇTA FORMA GİYMEDİ

31 Ocak 2025’te Kızılyıldız’dan transfer edilen Mimovic, Fenerbahçe ile hiçbir resmi maçta sahaya çıkma fırsatı bulamadı. Genç oyuncunun gelişim göstermesi adına bu transferin önemli bir adım olacağı belirtildi.

ETİKETLER
#transfer
#transfer
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Kiralık Odalar
#ognjen mimovic
#Ognjen Mimovic
#Pafos Fc
#Sırp Futbolcu
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.