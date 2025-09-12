Benfica Santa Clara maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu gündeme geldi

Portekiz Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaların arasında Benfica - Santa Clara maçı da bulunuyor.

Taraftarlar tarafından Benfica - Santa Clara maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

BENFİCA - SANTA CLARA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Santa Clara maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Benfica, 2025-2026 Portekiz Süper Ligi sezonu kapsamında bu zamana kadar oynadığı 3 maçtan da galibiyet alarak 9 puan topladı. Santa Clara, maçını da kazanarak Benfica ligde dörtte dört yapmayı hedefliyor.

Santa Clara ise lige iyi bir başlangıç yapamadı. Dört maç oynayan Santa Clara bu maçlarda 2 mağlubiyet ve birer beraberlik ile galibiyet alarak sadece 4 puan topladı.

BENFİCA - SANTA CLARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Süper Ligi 5. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Benfica - Santa Clara maçı bugün (12 Eylül 2025 Cuma) saat 22.15'te başlayacak.

Karşılaşmada Benfica galibiyet alırsa puanını 12'ye çıkartarak averaj farkı ile 2. sıraya yükselecek. Santa Clara galibiyet alırsa puanını 7'ye çıkararak 8. sıraya yerleşecek.

BENFİCA - SANTA CLARA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi Benfica'da karşılaşma öncesinde Bruma ve Dodi Lukebakio'nun sakatlığı bulunuyor. Santa Clara tarafında ise sadece stoper oyuncusu Pedro Pacheco karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Benfica - Santa Clara maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Soares; Silva, Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes, Barreiro, Schjelderup; Pavlidis

Santa Clara: Batista; Pereira, Rocha, Lima; Victor, Firmino, Serginho, Calila; Silva, Wendell, Brenner