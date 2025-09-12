Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni gelişme! Aralarında anne ve babası da var

İzmir'de 16 yaşındaki saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 polisin şehit olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık, saldırgan E.B. ve anne-babası ile birlikte 9 şüpheliyi tutuklama, 2 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.

İzmir Balçova'da 16 yaşındaki E.B'nin 2 polisi şehit ettiği karakol saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan E.B. ile annesi, babası ve diğer sekiz şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni gelişme! Aralarında anne ve babası da var

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları bitti. Savcılık, saldırgan E.B. ile saldırganın annesi ve babası da dahil olmak üzere 9 kişiyi tutuklama, 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk etti.

NE OLMUŞTU?

İzmir Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanmıştı.

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni gelişme! Aralarında anne ve babası da var

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni gelişme! Aralarında anne ve babası da var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklamasında "Suça sürüklenen çocuklar ifade alma işlemleri sonrası kendilerine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 'Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler' başlıklı kısmının 5. maddesinde yer alan tedbirlerden eğitim tedbiri, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmışlardır." ifadeleri yer almıştı.

