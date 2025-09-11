İzmir'deki karakol saldırısıyla ilgili şoke eden detay! Hainin telefonu incelendi: Bomba yapım videoları izlemiş

İzmir'de Balçova Polis Merkezi’nde 2 polisin şehit olduğu ve 2’si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin başlattığı soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Soruşturma kapsamında hain saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B’nin cep telefonu ve bilgisayarındaki “dijital izler” incelemeye alındı.

TERÖR HESAPLARINI TAKİP EDİYORMUŞ...

E.B’nin sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, ideolojik içerikler ile saldırı videolarını izlediği ve silahlı terör örgütü DEAŞ’ın ideolojisini benimsediği belirlendi.

İNTERNETTE BOMBA YAPIMI VİDEOLARI İZLEMİŞ...

Saldırıyı da izlediği videolardan esinlenerek planlayan E.B’nin, internette el yapımı patlayıcı hazırlama içeriklerini takip edip “torpil” içeren patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre önce bunları kullandığı tespit edildi.

TERÖRİSTLERDEN DİREK TALİMAT ALDI MI?

Ayrıca sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşım yaptığı saptanan E.B’nin, bir terör örgütünden doğrudan talimat aldığına dair şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılmadı.

BABASIYLA ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

E.B’nin babası N.B’nin uzun yıllardır av merakı olduğu, ruhsatlı iki tüfek sahibi babasının oğlunu küçük yaşlardan itibaren ava götürdüğü, saldırganın silah kullanmayı N.B’den öğrendiği ve baba-oğulun İzmir’in Urla ile Karaburun bölgelerinde atış talimi ve avcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İZMİR KARAKOL SALDIRISI...

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Suça sürüklenen çocuklar ifade alma işlemleri sonrası kendilerine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 'Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler' başlıklı kısmının 5. maddesinde yer alan tedbirlerden eğitim tedbiri, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmışlardır." ifadeleri kullanılmıştı.