TGRT Haber
Benim Sayfam
25°
Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Sokakta yürürken dehşeti yaşadı! Ailesinin gözü önünde vuruldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sokak ortasında filmlere konu olacak bir durum yaşandı. Güpegündüz yaşanan vahşi saldırıda silahlı biri, yanında eşi ve çocukları bulunan 1 kişiye saldırarak ayağından yaraladı. İşte korkunç olayın detayları...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 17:16

'nın ilçesinde saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Furkan K. isimli şahıs kendisine ait tabancayla, cadde üzerinde eşiyle birlikte yürüyen Musa Ç. (62) isimli vatandaşı hedef alarak defalarca ateş etti.

Sokakta yürürken dehşeti yaşadı! Ailesinin gözü önünde vuruldu

BACAĞINDAN VURULDU

Musa Ç. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan ise tabancasıyla havaya ateş ederek yerinden bir otomobille kaçtı. Yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

Sokakta yürürken dehşeti yaşadı! Ailesinin gözü önünde vuruldu
POLİS ANINDA YAKALADI

Olay anında bölgede bulunan polis ekipleri, motosikletle saldırganın peşine düştü. Furkan K.’yı kısa süren bir kovalamanın ardından kaçtığı otomobille Gazi Mahallesi Hal Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayan polis, şahsı gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca aracın torpido gözünde bulundu. Tabancanın Furkan K.’ya ait olduğu ve bulundurma ruhsatı olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şahıs hastanede yapılan kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Sokakta yürürken dehşeti yaşadı! Ailesinin gözü önünde vuruldu

TETİKÇİ İDDİASI

Olayda yaralanan ve aslen Ankaralı olan Musa C.’nin ismi henüz bilinmeyen bir şahısla husumetli olduğu ve aralarında daha önceden silahlı olay yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Musa C.’ye silahlı saldırdı düzenleyen şahsın ise karşı taraftaki husumetlisi tarafından tetikçi olarak tutulduğu ileri sürüldü.

Sokakta yürürken dehşeti yaşadı! Ailesinin gözü önünde vuruldu
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#antalya
#olay
#gazipaşa
#kurşunlanma
#Cinayete Karışma
#Polis Görev
#Yaşam
TGRT Haber
