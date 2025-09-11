Sokakta yürürken dehşeti yaşadı! Ailesinin gözü önünde vuruldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Furkan K. isimli şahıs kendisine ait tabancayla, cadde üzerinde eşiyle birlikte yürüyen Musa Ç. (62) isimli vatandaşı hedef alarak defalarca ateş etti.

BACAĞINDAN VURULDU

Musa Ç. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan ise tabancasıyla havaya ateş ederek olay yerinden bir otomobille kaçtı. Yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

POLİS ANINDA YAKALADI

Olay anında bölgede bulunan polis ekipleri, motosikletle saldırganın peşine düştü. Furkan K.’yı kısa süren bir kovalamanın ardından kaçtığı otomobille Gazi Mahallesi Hal Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayan polis, şahsı gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca aracın torpido gözünde bulundu. Tabancanın Furkan K.’ya ait olduğu ve bulundurma ruhsatı olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şahıs hastanede yapılan kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

TETİKÇİ İDDİASI

Olayda yaralanan ve aslen Ankaralı olan Musa C.’nin ismi henüz bilinmeyen bir şahısla husumetli olduğu ve aralarında daha önceden silahlı olay yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Musa C.’ye silahlı saldırdı düzenleyen şahsın ise karşı taraftaki husumetlisi tarafından tetikçi olarak tutulduğu ileri sürüldü.