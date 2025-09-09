Menü Kapat
 | Baran Aksoy

İzmir karakol saldırganının odasından çıkanlar şoke etti! Dedesinden dikkat çeken sözler

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 16 yaşındaki E.B. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. 2 polisi şehit eden, 2 polisi de yaralayan 16 yaşındaki E.B.'nin odasından çıkanlar şoke etti.

İzmir'de dün sabah saat 08.30 sıralarında Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 16 yaşındaki E.B., 2 polisi şehit etmiş, 2 polisi ise yaralamıştı.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırgan olayın hemen ardından yaralı olarak etkisiz hale getirilip gözaltına alınmıştı. Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında E.B.'nin anne ve babası da ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, saldırganla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. E.B.'nin babası N.B., ifadesinde oğlunun son dönemlerde radikal tavırlar sergilediğini belirtmişti.

İzmir karakol saldırganının odasından çıkanlar şoke etti! Dedesinden dikkat çeken sözler

ODASINDA BULUNANLAR ŞOKE ETTİ

E.B.'nin kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti. Saldırı öncesi E.B.'nin silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.

İzmir karakol saldırganının odasından çıkanlar şoke etti! Dedesinden dikkat çeken sözler

"ÇOK SAKİN BİR ÇOCUKTU"

Öte yandan, 16 yaşındaki saldırgan E.B.'nin birlikte yaşadığı 85 yaşındaki dedesi Hamza Bigül, torununun çok sakin bir çocuk olduğunu ve böyle bir şey yapmasını beklemediğini söyledi.

İzmir karakol saldırganının odasından çıkanlar şoke etti! Dedesinden dikkat çeken sözler

"TEÇHİZATLAR VE MERMİLERİ NEREDEN BULDU BİLMİYORUM"

Olay anında yaşadıklarını da anlatan dede, "Torunum bizle kalıyordu burada yatıyordu. Ben evdeydim, silah patlama seslerini duyunca küçük kardeşi yattığı yerden korkarak uyandı. Ben de pencereden baktım oğlumla. Emniyet müdürümüzün şehit olduğunu bile görmedim. Sonra şerit çekildiğini görünce anladık biz. Ondan sonra şok olduk. Neden yaptığını bilmiyorum. Son günlerde bana göre değişik tavırları yoktu ama anası babasına göre değişik davranışları varmış. Okuduğu kitaplar da burada. Tüfek temizleme setleri burada, ben bilmiyorum. Burada yapmış herhalde. Tüfek burada mıydı görmedim yalan söylemeyeyim. Muhakkak burada temizlemiştir tabi. Çok sakin bir çocuktu, şaşırdım böyle yapınca. Çok üzüldüm şehitlerimize. Kendi de yaralandı torunum, nasıl üzülmeyeyim. Üzerindeki teçhizatlar ve mermileri nereden buldu bilmiyorum. Silahlara meraklıydı sanırım. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun" dedi.

