Zalazar'ın babasından Fenerbahçe sözleri! Portekiz basını teklifi yazmıştı

Edson Alvarez'in Meksika Milli Takımı'nda da yaşadığı sakatlık ve Amrabat'ın takımdan ayrılışının ardından orta sahasına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Braga forması giyen Rodrigo Zalazar ilgilendiği öne sürülmüştü. Portekiz basını. sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha için Braga'nın kapısını çaldığını, piyasa değeri 18 milyon euro olan başarılı futbolcu için ciddi bir teklif sunduğunu iddia etmişti.

BABASINDAN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından oyuncunun eski bir futbolcu olan babası Jose Luiz Zalazar, Uruguay basınına transfer haberlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Sport 890 radyosuna yaptığı açıklamada oğlunun Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını belirten baba Zalazar, Uruguaylı orta saha oyuncusunun kariyerine Braga'da devam etmeye odaklandığını söyledi.

"SOMUT HİÇBİR ŞEY YOK"

Medyanın ve insanların konuştuklarından başka bildikleri bir şey olmadığını dile getiren Jose Luiz Zalazar, "Somut hiçbir şey yok, sadece söylentiler. Rodrigo, Braga'ya odaklanmış durumda. Sezon öncesi hazırlıklarına çok iyi hazırlandı. Sezona da iyi başladı. Gol attı, oynadı. Bu yıl onun için önemli çünkü Dünya Kupası var. Çok mutlu; milli takıma her çağrıldığında büyük bir sevinç duyuyor" ifadelerini kullandı.

BUNDESLİGA'DAN GELMİŞTİ

Braga'daki üçüncü sezonuna giren Rodrigo Zalazar, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol atıp 1 gol pası verdi. Zalazar, kariyerinde 3 kez de Uruguay Milli Takım formasını terletti. Orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Rodrigo Zalazar, 2023 yılında Alman ekibi Schalke'den 6 milyon euroya Braga'nın yolunu tutmuştu.