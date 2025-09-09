Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Zalazar'ın babasından Fenerbahçe sözleri! Portekiz basını teklifi yazmıştı

Transfer döneminin kapanmasına günler kala orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Braga'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Rodrigo Zalazar için harekete geçti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zalazar'ın babasından Fenerbahçe sözleri! Portekiz basını teklifi yazmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 09:30

Edson Alvarez'in Meksika Milli Takımı'nda da yaşadığı sakatlık ve Amrabat'ın takımdan ayrılışının ardından orta sahasına bir takviye daha yapmak isteyen 'nin forması giyen Rodrigo Zalazar ilgilendiği öne sürülmüştü. Portekiz basını. sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha için Braga'nın kapısını çaldığını, piyasa değeri 18 milyon euro olan başarılı futbolcu için ciddi bir teklif sunduğunu iddia etmişti.

Zalazar'ın babasından Fenerbahçe sözleri! Portekiz basını teklifi yazmıştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran'dan yeni teknik direktör planı! Göreve gelir

BABASINDAN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından oyuncunun eski bir futbolcu olan babası Jose Luiz Zalazar, Uruguay basınına haberlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Sport 890 radyosuna yaptığı açıklamada oğlunun Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını belirten baba Zalazar, Uruguaylı orta saha oyuncusunun kariyerine Braga'da devam etmeye odaklandığını söyledi.

Zalazar'ın babasından Fenerbahçe sözleri! Portekiz basını teklifi yazmıştı

"SOMUT HİÇBİR ŞEY YOK"

Medyanın ve insanların konuştuklarından başka bildikleri bir şey olmadığını dile getiren Jose Luiz Zalazar, "Somut hiçbir şey yok, sadece söylentiler. Rodrigo, Braga'ya odaklanmış durumda. Sezon öncesi hazırlıklarına çok iyi hazırlandı. Sezona da iyi başladı. Gol attı, oynadı. Bu yıl onun için önemli çünkü Dünya Kupası var. Çok mutlu; milli takıma her çağrıldığında büyük bir sevinç duyuyor" ifadelerini kullandı.

Zalazar'ın babasından Fenerbahçe sözleri! Portekiz basını teklifi yazmıştı

BUNDESLİGA'DAN GELMİŞTİ

Braga'daki üçüncü sezonuna giren Rodrigo Zalazar, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol atıp 1 gol pası verdi. Zalazar, kariyerinde 3 kez de Uruguay Milli Takım formasını terletti. Orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Rodrigo Zalazar, 2023 yılında Alman ekibi Schalke'den 6 milyon euroya Braga'nın yolunu tutmuştu.

ETİKETLER
#transfer
#süper lig
#braga
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#zalazar
#Rodrigo Zalazar
#Uruguay Milli Takımı
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.