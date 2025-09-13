Menü Kapat
TGRT Haber
Eski eşiyle eve gitmesi felaket getirdi! Eşarbıyla boğup polise teslim oldu

Antalya'da bir kişi, birlikte evine gittiği eski karısını eşarbıyla boğup yüzüne yastık bastırarak öldürdü. Zanlı, eski eşinin kardeşini arayıp "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım" diyerek polise teslim oldu. Katil ifadesinde, eski eşinin kendisini tehdit ederek para istediğini öne sürdü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katında yaşanan olayda yaklaşık 1 hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer (30), eski eşi Hızır Ç. (32) birlikte evine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BOĞUP YASTIKLA YÜZÜNÜ KAPATTI

Hızır Ç., eski eşini eşarbıyla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Yaklaşık 3 saat sonra evden çıkan Hızır Ç., kayıplara karıştı. Olaydan 16 saat sonra eşinin kardeşini arayıp, ‘eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım' demesi üzerine, yapılan ihbar neticesinde yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski eşiyle eve gitmesi felaket getirdi! Eşarbıyla boğup polise teslim oldu

POLİSE TESLİM OLDU

Hızır Ç., Döşemealtı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Adrese gelen Büro Amirliğine bağlı ekipler ise Hanım Biçer'i evin içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Biçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eski eşiyle eve gitmesi felaket getirdi! Eşarbıyla boğup polise teslim oldu

"TEKRAR GÖRÜŞTÜĞÜMÜZÜ AİLENE SÖYLERİM DİYE TEHDİT ETTİ" SAVUNMASI

Öte yandan, polise teslim olan cinayet zanlısının ilk sözlü ifadesinde eski eşinin kendisine "tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim" şeklinde tehdit ederek para istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Biçer'in cansız bendeni Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

