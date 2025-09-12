Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Başakşehir'de iş insanları arasında kanlı hesaplaşma! 80 milyon lira ikisinin de hayatına mal oldu

İstanbul Başakşehir'de 44 yaşındaki iş insanı Erdal Özlek, iş yerinde tartıştığı bir başka iş insanı Hakan Selçuk Candar'ı silahla öldürdükten sonra canına kıydı. İki ismin arasında 80 milyonluk alacak meselesinin olduğu ortaya çıktı

Başakşehir'de iş insanları arasında kanlı hesaplaşma! 80 milyon lira ikisinin de hayatına mal oldu
Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'ndeki Gıda Toptancılar Çarşısı'nda yaşanan olayda Erdal Özlek (44), dün aralarındaki alacak meselesini konuşmak üzere çarşıda iş yeri bulunan Hakan Selçuk Candar'ın (58) yanına gitti.

İki ismin konuşması, kısa sürede tartışmaya dönerken içeriden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde silahla vurulan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Başakşehir'de iş insanları arasında kanlı hesaplaşma! 80 milyon lira ikisinin de hayatına mal oldu

ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Ekiplerce yapılan çalışmada Candar'ın Özlek'i vurduğu ve aynı silahla canına kıydığı belirlendi.

Hayatını kaybeden iki kişinin peynircilikle uğraştıkları ve aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesinin bulunduğu öğrenildi. Özlek ile Candar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

