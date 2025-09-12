Başakşehir'de iş insanları arasında kanlı hesaplaşma! 80 milyon lira ikisinin de hayatına mal oldu

Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda yaşanan olayda Erdal Özlek (44), dün aralarındaki alacak meselesini konuşmak üzere çarşıda iş yeri bulunan Hakan Selçuk Candar'ın (58) yanına gitti.

İki ismin konuşması, kısa sürede tartışmaya dönerken içeriden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde silahla vurulan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Ekiplerce yapılan çalışmada Candar'ın Özlek'i vurduğu ve aynı silahla canına kıydığı belirlendi.

Hayatını kaybeden iki kişinin peynircilikle uğraştıkları ve aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesinin bulunduğu öğrenildi. Özlek ile Candar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.