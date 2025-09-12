Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da bazı vergi müfettişlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında vergi başmüfettişi, vergi müfettiş yardımcıları ve yeminli mali müşavirinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken rüşvet yöntemleri de ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 18:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamında, bazı vergi müfettişlerinin vergi mükellefleri hakkında düzenlenecek raporlardan maddi menfaat temin etmek amacıyla vergi mükellefleri ile irtibata geçtiği, ceza yazma tehdidiyle sindirip yüksek miktarlarda para talep ettikleri öne sürüldü.

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

Soruşturma kapsamında bu tarz iş ile işlemleri örgütlü ve planlı bir şekilde yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, birçok şirket yetkilisini mağdur ettikleri, kendileri ve 3. şahısları aracı kılarak şirket yetkilileri ile irtibata geçerek şirketler hakkında olumsuz rapor düzenlemekle ve bu şirketlerin kapanacağı konusunda tehdit ederek istedikleri tespit edildi.

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul ve Ankara'da tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu aralarında vergi başmüfettişi, vergi müfettiş yardımcıları ve yeminli mali müşavirinde bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

