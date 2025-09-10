Osimhen'e sakatlığıyla ilgili şok suçlama! 'Bu numaraları biliyorum'

Nijerya Milli Takımı’nda Ruanda'ya karşı oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından özel uçakla İstanbul’a getirilen Victor Osimhen için “Sezonu kapattı” iddiaları gündeme gelmişti. Galatasaray taraftarlarının MR sonuçlarını endişeli şekilde beklediği yıldız futbolcudan sevindirici haber geldi. İki gün boyunca ayağındaki ödemin inmesi beklendikten sonra çekilen MR sonucu oyuncunun ciddi bir sakatlık yaşamadığı ortaya çıktı.

GYAN’DAN ÇARPICI SÖZLER

Ağrıları sürse de Osimhen’in Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynanacak deplasman maçında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ligde hafta sonu Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmeyen Osimhen'in Frankfurt maçı için kararını ise ağrılarının şiddetine göre maç saatinde kendisi vereceği belirtildi.

OSIMHEN'E "PARA İÇİN SAKATLIK NUMARASI YAPTI" SUÇLAMASI

Diğer yandan Ganalı eski golcü Asamoah Gyan ise Osimhen'in sakatlığına ilişkin şaşırtıcı bir iddia ortaya attı. Gyan, Osimhen'in sakatlığının kendisine inandırıcı gelmediğini belirterek, “Ben bu numaraları biliyorum. Onu kısa süre içinde yine sahada koşarken göreceksiniz. Doktorların da işin içinde olduğunu düşünüyorum! Çünkü Euro, Naira’dan (Nijerya para birimi) çok daha değerli” sözleriyle dikkat çeken imalarda bulundu.