Osimhen'e sakatlığıyla ilgili şok suçlama! 'Bu numaraları biliyorum'

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Osimhen'e Ganalı eski yıldız Asamoah Gyan'dan sert bir suçlama geldi. Gyan Osimhen'in para için sakatlık numarası yaptığını iddia etti.

Osimhen'e sakatlığıyla ilgili şok suçlama! 'Bu numaraları biliyorum'
Nijerya Milli Takımı’nda Ruanda'ya karşı oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından özel uçakla İstanbul’a getirilen için “Sezonu kapattı” iddiaları gündeme gelmişti. taraftarlarının MR sonuçlarını endişeli şekilde beklediği yıldız futbolcudan sevindirici haber geldi. İki gün boyunca ayağındaki ödemin inmesi beklendikten sonra çekilen MR sonucu oyuncunun ciddi bir yaşamadığı ortaya çıktı.

Osimhen'e sakatlığıyla ilgili şok suçlama! 'Bu numaraları biliyorum'

GYAN’DAN ÇARPICI SÖZLER

Ağrıları sürse de Osimhen’in 'nde 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynanacak deplasman maçında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ligde hafta sonu Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmeyen Osimhen'in Frankfurt maçı için kararını ise ağrılarının şiddetine göre maç saatinde kendisi vereceği belirtildi.

OSIMHEN'E "PARA İÇİN SAKATLIK NUMARASI YAPTI" SUÇLAMASI

Diğer yandan Ganalı eski golcü Asamoah Gyan ise Osimhen'in sakatlığına ilişkin şaşırtıcı bir iddia ortaya attı. Gyan, Osimhen'in sakatlığının kendisine inandırıcı gelmediğini belirterek, “Ben bu numaraları biliyorum. Onu kısa süre içinde yine sahada koşarken göreceksiniz. Doktorların da işin içinde olduğunu düşünüyorum! Çünkü Euro, Naira’dan (Nijerya para birimi) çok daha değerli” sözleriyle dikkat çeken imalarda bulundu.

