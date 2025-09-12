İstanbul'da kısa mesafe ücreti ve taksimetre kaç lira oldu? Zammın ardından güncel taksi ücretleri

İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, taksi ücretleri ve kentteki toplu taşımaya zam yapılmasına ilişkin teklifi oy çokluğuyla kabul etti.
Karar kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servisleri yeni tarifeyle hizmet verecek.
İstanbul’da taksi kullanıcılarını ilgilendiren zam oranları da açıklandı.
Buna göre: Taksimetre açılış ücreti 42 TL’den 54,50 liraya çıkarıldı.
Kilometre başına mesafe ücreti 28 TL’den 36,30 liraya çıktı.
Saatlik zaman tarifesi 350 TL’den 453,71 liraya ulaştı.
Kısa mesafe ücreti ise 135 TL’den 175 liraya çıktı.