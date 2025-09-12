Menü Kapat
Hava Durumu
25°
İstanbul'da kısa mesafe ücreti ve taksimetre kaç lira oldu? Zammın ardından güncel taksi ücretleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına yüzde 30 zam yaptı. Zamla birlikte taksi ücretlerine de zam gelirken yeni tarife indi bindi ücreti ve taksimetre ücreti merak konusu oldu.

İstanbul'da kısa mesafe ücreti ve taksimetre kaç lira oldu? Zammın ardından güncel taksi ücretleri
Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ücretleri ve kentteki toplu taşımaya yapılmasına ilişkin teklifi oy çokluğuyla kabul etti.

Karar kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servisleri yeni tarifeyle hizmet verecek.

İstanbul'da kısa mesafe ücreti ve taksimetre kaç lira oldu? Zammın ardından güncel taksi ücretleri

İSTANBUL'DA TAKSİ KISA MESAFE KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul’da taksi kullanıcılarını ilgilendiren zam oranları da açıklandı.

Buna göre: Taksimetre açılış ücreti 42 TL’den 54,50 liraya çıkarıldı.

Kilometre başına mesafe ücreti 28 TL’den 36,30 liraya çıktı.

İstanbul'da kısa mesafe ücreti ve taksimetre kaç lira oldu? Zammın ardından güncel taksi ücretleri

Saatlik zaman tarifesi 350 TL’den 453,71 liraya ulaştı.

Kısa mesafe ücreti ise 135 TL’den 175 liraya çıktı.

