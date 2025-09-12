İstanbul'da 1 aylık okul servis kaç TL? Mesafeye göre yeni tarife belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını içeren Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

Oy çokluğu ile kabul edilen kararla birlikte ulaşıma yüzde 30 zam yapılacak.

Zam kararıyla birlikte okul servis ücretlerine de zam yapıldı.

Zam kararının ardından okul servislerinde yeni tarife merak konusu oldu.

İSTANBUL'DA 1 AYLIK OKUL SERVİS KAÇ TL?

İBB Meclis’inden çıkan zam kararıyla birlikte okul servis ücretlerinde, 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya çıkarıldı.

Öte yandan personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1757 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Yeni tarifenin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.