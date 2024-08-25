Beşiktaş'ın transfer görüşmesinde anlaşmaya vardığı Felix Uduokhai, İstanbul'da!

25 Ağustos 2024 23:16 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 23:25

VakıfBank'ta forma numaraları belli oldu!

VakıfBank'ta forma numaraları belli oldu!

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Felix Uduokhai'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

26 yaşındaki stoperi, havaalanında taraftarlar ve kulüp personeli karşıladı.

Nijerya asıllı Alman stoperin Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Felix Uduokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.