Belediye başkanının parti değişiminin yönetime etkileri

14 Ağustos 2024 16:18 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:19

AK Parti'ye geçen Birecik, Saimbeyli, Arıcak, Banaz ve Doğanhisar belediye başkanları bağımsız olarak aday olmuştu

AK Parti'ye geçen Birecik, Saimbeyli, Arıcak, Banaz ve Doğanhisar belediye başkanları bağımsız olarak aday olmuştu

Bugün yapılan AK Parti kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde partiye geçen belediye başkanlarına Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takıldı. Buna göre; İYİ Parti’den 1 belediye başkan adayı, Yeniden Refah Partisi'nden 7 belediye başkanı ve 4 bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

AK PARTİ’YE KİMLER KATILDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş yıl dönümünde partiye geçen belediye başkanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takıldı.

AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının isimleri şu şekilde;

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal - Bağımsız

Adana Feke Belediye Başkanı Çömert Özen - YRP

Elazığ Arıcak Bükardı Belediye Başkanı Ali Açmaz - Bağımsız

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar - YRP

Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir - İYİ Parti

Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu - YRP

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu - Bağımsız

Muş Merkez Yeşilova Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez - YRP

Muş Bulanık Yoncalı Belediye Başkanı Fehmi Kaya - YRP

Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit - YRP

Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan - YRP

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Beğit - Bağımsız

Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı - Bağımsız

BELEDİYE BAŞKANI PARTİ DEĞİŞTİRDİĞİNDE BELEDİYE DE PARTİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

Bir belediye başkanı başka bir partiye geçtiğinde belediyenin bağlı olduğu parti, belediye başkanının seçildiği sıradaki parti olarak kalır. Ancak belediye başkanının parti değiştirmesi yönetim tarzını ve politikalarını etkileyebilir çünkü belediye başkanı karar alıcı roldedir.

BELEDİYELER HANGİ DURUMLARDA PARTİ DEĞİŞTİRİR?

Belediye başkanı parti değiştirdiğinde, belediyenin resmi olarak bağlı olduğu parti değişmez. Belediye, başkanın seçildiği sıradaki partiye bağlı kalır. Ancak belediye başkanının parti değiştirmesi, yönetim ve uygulamalarda değişikliklere yol açabilir.