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Benfica Bologna maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
11 Aralık 2024 08:49 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 08:59
Benfica Bologna maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Benfica - Bologna maçı bu akşam oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ediyorken bugün birçok karşılaşma gerçekleşecek. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler ise yayınlandığı kanalı araştırdı.

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık akşamı birçok maç oynanacak.

Benfica ile Bologna bugün 23.00'te karşı karşıya geliyor.

BENFİCA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan müsabaka 23.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT, 3 yıllığına liglerde oynanacak olan karşılaşmaların yayın hakkını almıştı. Buna göre Şampiyonlar Ligi müsabakaları TRT Spor ve tabii Spor ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Benfica maçını canlı olarak izlemek isteyenler TRT Spor kanalından takip edebilecek.

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BENFİCA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları oynanıyor.

Benfica ile Bologna'nın mücadele edeceği karşılaşma ise 11 Aralık Çarşamba günü 23.00'te başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU AKŞAMIN MAÇLARI

Ligde 6. hafta heyecanı başladı. 11 Aralık Salı akşamı oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - Slovan Bratislava | 20:45 | tabii Spor

Lille - Sturm Graz | 20:45 | TRT Spor, CBC Sport

Milan - Kızılyıldız | 23:00 | tabii Spor

Benfica Bologna maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu - 2. Resim

Arsenal - Monaco | 23:00 | tabii Spor

Benfica - Bologna | 23:00 | TRT Spor

B. Dortmund - Barcelona | 23:00 | CBC Sport, tabii Spor

Feyenoord - Sparta Prag | 23:00 | tabii Spor

Juventus - Manchester City | 23:00 | tabii Spor

Stuttgart - Young Boys | 23:00 | tabii Spor

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Kaynak: TGRT Haber

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