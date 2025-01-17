Benfica-Famalicao maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

17 Ocak 2025 17:07 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:29

Benfica ile Famalicao bugün Portekiz Süper Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Kerem Aktürkoğlu'nun da oynaması beklenen karşılaşmanın başlamasına saatler kala futbolseverlerin heyecanı giderek artmaya başladı. Benfica'nın muhtemel 11'leri merak ediliyor. Benfica-Famalicao maçının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Portekiz Süper Ligi 18. hafta maçlarıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Benfica​ kendi evinde Famalicao'yu konuk edecek. Maçın başlamasına saatler kala hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri belli oldu. BENFİCA-FAMALİCAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Portekiz'in Lizbon​ şehrinde oynanacak olan Benfica-Famalicao karşılaşması bugün (17 Ocak 2025 Cuma) saat 23:15'te başlayacak. Benfica karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa maç fazlasıyla 2. sıraya yükselecek. Famalicao ise son haftalarda üst üste aldığı puan kayıplarının ardından geri dönüş için moral galibiyeti arıyor. BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA? Benfica-Famalicao karşılaşması TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz bir şekilde izleyebilecekler. BENFİCA-FAMALİCAO MUHTEMEL 11'LER, MAÇ KADROSU Benfica-Famalicao maçında milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor. Son haftalarda düşüşe geçen Kerem Aktürkoğlu, iki maçtır ilk 11'deki yerini kaptırmıştı. Ancak teknik direktör Bruno Lage'in bu maçta Kerem Aktürkoğlu'na tekrar şans vermesi bekleniyor. Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Barreiro, Aursnes; Akturkoglu, Kokcu; Di Maria; Pavlidis Famalicao: Carevic; Pinheiro, Mihaj, De Haas, Soares; Van de Looi, Topic; Sorriso, Sa, Dias; Aranda İlgili Haberler Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu belirsizliği: Ciddi tehlike oluşturuyor! Kerem Aktürkoğlu'nu sinirlendiren yorum! 'Darbe aldıkça güçleniyorum' Benfica liderlik için Famalicao karşısına çıkıyor! Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi