Kerem Aktürkoğlu'nu sinirlendiren yorum! 'Darbe aldıkça güçleniyorum'

14 Ocak 2025 21:31 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 21:37

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, kendisine yönelik sosyal medyadan eleştiride bulunan Hazar Büyüka'ya cevap verdi. Galatasaray'ın başarısını, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasıyla gerçekleştiğini belirtmesi üzerine Aktürkoğlu, "Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim" diyerek cevap verdi.

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu​, sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere sert şekilde cevap verdi. Aktürkoğlu, Galatasaray'daki ayrılığının ardından sarı-kırmızılı takımın performansı üzerinde yaptığı yorumlarla dikkat çeken Hazar Büyüka'ya sert ifadelerle tepki gösterdi.

"GALATASARAY'IN BAŞARISINDA KEREM'İN AYRILMASI VAR"

Gazeteci Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray’ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem’in ayrılmasının da payı var. Kerem’in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Kerem Aktürkoğlu’nu kızdırdı.

"RÖVANŞİST TAVIR İÇİNDE OLMANIZIN..."

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray’ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray’a emek veren ve Galatasaray’dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?

Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, “nankörlük” olurdu. Galatasaray​ seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.

"NE İŞLE MEŞGUL OLDUĞUNUZU BİLMİYORUM AMA..."

Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, “Maç günü hâlâ yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…” denileceğini biliyorum, öyle değil.

Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez. Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..."