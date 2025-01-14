Hatayspor-Galatasaray maç biletinin ne zaman satışa çıkacağı merak edildi! Bu hafta Süper Lig'de karşılaşacaklar

14 Ocak 2025 09:16 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:35

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının ilk karşılaşmasında Hatayspor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu. Hatayspor tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Biletlerin 14 Ocak 2025 Salı günü satışa çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın en son ne zaman kırmızı kart gördüğü gündem oldu

Galatasaray'ın en son ne zaman kırmızı kart gördüğü gündem oldu

Bu sezon ligde namağlup bir şekilde lider olarak devam eden Galatasaray, Hatayspor karşısında deplasmana çıkacak.

17 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının biletlerinin bugün (14 Ocak 2025 Salı) satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Hatayspor tarafından henüz biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İlerleyen saatlerde kulübün sosyal medya hesabından bilet satış duyurusunu yapması bekleniyor.

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Bilet satış duyurusunun henüz yapılmamasından dolayı fiyatlar da belli olmadı.

Duyuru ile birlikte Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasının biletlerinin belli olması bekleniyor.

Hatayspor'un 2 Aralık 2024 tarihinde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

VIP Alt: 1500 TL

VIP Üst: 1250 TL

Maraton Alt: 1000 TL

Maraton Üst: 800 TL

Kale Arkaları: 600 TL

Misafir: 780 TL