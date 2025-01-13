Farense-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Kazanan çeyrek final biletini alacak

13 Ocak 2025 10:16 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:45

Portekiz Kupası son 16 turu karşılaşmaları kapsamında Farense ile Benfica karşı karşıya gelecek. Farense-Benfica maçında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Teknik direktör Bruno Lage'in milli futbolcuyu ilk 11'de başlatması bekleniyor. Farense-Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Son haftalarda Benfica'da yaptığı pas hataları nedeniyle eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibindeki ilk kupasını kaldırdı.

Portekiz Süper Kupa finali kapsamında oynanan Sporting Lizbon-Benfica karşılaşmasında kupayı aldı.

Oyuna yedeklerden dahil olan Kerem Aktürkoğlu, penaltılarda hata yapmayarak golü attı ve 6-7 takımının kazanmasına imkan sağladı.

Bu hafta ise Benfica, Farense karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşmada milli futbolcunun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU FARENSE-BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Portekiz Kupası'nın son 16 turu kapsamında oynanacak olan Farense-Benfica karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Son dönemlerde Portekiz basınında yaptığı pas hataları nedeniyle büyük eleştiriler toplayan milli futbolcu son 2 karşılaşmada yedeklerden oyuna dahil oldu.

Teknik direktör Bruno Lage'in bu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

FARENSE-BENFİCA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Benfica'da Farense deplasmanında Tiago Gouveia ve Jan Niklas Beste sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek.

Farense'de ise cezalı veya sakatlığı bulunan bir oyuncu bulunmuyor.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Farense: Velho; Africo, Falcao, Jorge; Pastor, Neto, Menino, Victor; Merghem, Tomane,Matias

Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu, Luis; Di Maria, Vangelis, Schjelderup

FARENSE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Farense-Benfica karşılaşması 14 Ocak 2025 Salı günü saat 23:15'de oynanacak.

FARENSE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz'in Faro bölgesinde bulunan Sao Luis Stadyumu'nda oynanacak olan Farense-Benfica maçı tabii Spor 2, S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.