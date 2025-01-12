Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu belirsizliği: Ciddi tehlike oluşturuyor!

12 Ocak 2025 20:56 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 21:07

Portekiz basınının sıkça gündeme getirdiği Andreas Schjelderup ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki rekabet, sahada da kendini gösterdi. Norveçli oyuncunun sergilediği performans, Bruno Lage'i oldukça memnun etti. Kerem Aktürkoğlu ise beklenen süreyle forma şansı bulamadı…

Portekiz Süper Ligi'nde son maçlarda aldığı kötü sonuçlarla liderliği kaybeden Benfica​, Lig Kupası finalinde Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Bruno Lage yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışlarında rakibini 7-6 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu​ hakkında maçtan önce yayımlanan haberin detayı gerçeğe dönüştü.

GELECEĞİNDE SORU İŞARETLERİ

Portekiz'in önde gelen gazeteleri, maçtan birkaç gün önce yayımladığı haberinde, Kerem Aktürkoğlu'nun formasının tehlikede olduğunu vurgulamıştı. Haberde, milli yıldız için Andreas Schjelderup’un forma rekabetinde ciddi bir tehdit oluşturduğunun da altını çizmişti. Son haberlerle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hakkında soru işaretleri oluştu.

Spor yorumcuları, Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı durumu farklı açılardan değerlendirdi. Bazı uzmanlar, oyuncunun rotasyon dışına itildiğini ve gelecekte farklı bir takıma transfer olabileceğini öne sürerken, bazıları ise bu durumun geçici olduğunu ve oyuncunun yeniden form tutarak takımına katkı verebileceğini belirtti.

Sosyal medyada Türk futbolseverler, Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı durumu yakından takip etti. Oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğini savunan taraftarlar, Benfica yönetimi ve teknik heyeti eleştirdi.

İLK 9 MAÇTA ŞOV YAPTI

Benfica formasıyla ilk 9 maçta 7 gol 3 asist yaparak parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, sonradan oynadığı 12 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabildi.

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ

Benfica kariyerine çok hızlı bir giriş yapan ancak son haftalarda performansı düşerek eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kerem Aktürkoğlu, yarı finalde olduğu gibi final maçında da yedek kaldı.

Benfica’da Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Andreas Schjelderup karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Norveçli futbolcunun bir de gol atması, milli oyuncunun forma rekabetindeki işini daha da zorlaştırdı.

SCHJELDERUP ÖNE GEÇTİ

Portekiz'in önde gelen basınlarından A Bola gazetesi, maçtan birkaç gün önce yayımladığı haberinde, Kerem Aktürkoğlu'nun formasının tehlikede olduğunu vurgulamıştı. Haberde, milli yıldız için Andreas Schjelderup’un forma rekabetinde ciddi bir tehdit oluşturduğunun da altını çizmişti.

"AKTÜRKOĞLU'NU TEHDİT EDİYOR"

Söz konusu haberde, "Schjelderup, Luz'a geldikten iki yıl sonra ilk 11'e girdi ve oynanan kumarı haklı çıkardı. Bruno Lage gördüklerini beğendi. Kadrodaki yerini sağlamlaştırıyor ve Aktürkoğlu'nu tehdit ediyor" sözleri sarf edilmişti.