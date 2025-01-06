Benfica ile Braga bu seferde Lig Kupası'nda karşı karşıya gelecek! Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı gündem oldu

06 Ocak 2025 15:40 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:18

Benfica ile Braga arasında geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu eleştirilere maruz kalmıştı. İki takım, Portekiz Lig Kupası yarı finalleri kapsamında yeniden karşı karşıya gelecek. Mücadelenin tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Teknik direktör Bruno Lage'in milli futbolcuyu yedeklerden oyuna alması bekleniyor.

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Portekiz​ Süper Ligi kapsamında Benfica​ ile Braga​, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geldi.

Benfica'nın 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirdi.

Portekiz'e gittiğinden beri üst düzey bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu​ son Braga maçında yaptığı pas hatalarıyla eleştirileri üzerine çekti.

Karşılaşmanın 67. dakikasında teknik direktör Bruno Lage, milli futbolcunun da aralarında bulunduğu 4 oyuncuyu çıkardı.

Benfica bu seferde Portekiz Lig Kupası yarı finalleri kapsamında 8 Ocak 2025 Çarşamba günü Braga ile karşı karşıya gelecek.

Son maçta gösterdiği kötü performansın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA-BRAGA PORTEKİZ LİG KUPASI MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Lig Kupası yarı finalleri kapsamında oynanacak olan Benfica-Braga karşılaşmasında ilk 11'de başlamayacağı tahmin ediliyor.

Teknik direktör Bruno Lage'in son karşılaşmadaki kötü performansından dolayı Kerem Aktürkoğlu'nu yedeklerden oyuna dahil edeceği tahmin ediliyor.

Milli futbolcu bu sezon Portekiz ekibi ile çıktığı 20 karşılaşmada 10 gol 6 asist yaptı.

Transferin ardından hızlı başlayan Kerem Aktürkoğlu son 9 karşılaşmada ise sadece 1 gol atabildi.

BENFİCA-BRAGA MAÇ KADROSU, 8 OCAK 2025?

Benfica'da Tiago Olivera yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle yarı final mücadelesinde forma giyemeyecek.

Braga'da ise 21 Kasım 2024 tarihinde sakatlanan Paulo Oliveira maçta oynamayacak.

Muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Aursnes, A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Kokcu; Di Maria, R. Silva, Mario; Cabral

Braga: Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Carvalho, A. Horta; Lopes, Pizzi, R. Horta; Ruiz

BENFİCA-BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA, KANALDA 8 OCAK?

Portekiz Lig Kupası yarı final mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Benfica-Braga karşılaşması 8 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Maçı kazanan takım 11 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 22.45'te Sporting Lizbon-Porto maçının galibi ile karşılaşacak.