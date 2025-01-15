Benfica liderlik için Famalicao karşısına çıkıyor! Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi

15 Ocak 2025 13:38 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:09

Portekiz Süper Ligi'nin 18. hafta karşılaşmaları kapsamında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica kendi evinde Famalicao'yu ağırlayacak. Benfica karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa liderlik koltuğuna oturacak. Vatandaşların gündeminde Benfica-Famalicao maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı yer alıyor. Milli futbolcunun yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor.

Bu sezon Portekiz Süper Lig'inde rekabet giderek kızışmaya devam ediyor.

Puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Benfica​, geçtiğimiz haftalarda liderliği Sporting Lizbon​'a kaptırarak 3. sıraya gerilemişti.

Tekrardan lider koltuğuna oturmak isteyen Benfica bu hafta oynayacağı Famalicao karşılaşmasında kesin bir 3 puan almak istiyor.

Benfica-Famalicao maçında vatandaşlar Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlayıp başlamayacağını merak ediyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU​ BENFİCA-FAMALİCAO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Son 2 haftadır performansında ciddi oranda düşüş gözlemlenen Kerem Aktürkoğlu, Braga karşılaşmasının ardından Portekiz basınında eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Braga karşılaşmasının ardından ilk 11'de şans bulamamış ve karşılaşmalara yedeklerden dahil olmaya başlamıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu hafta oynanacak olan Benfica-Famalicao karşılaşmasında da yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor.

Teknik direktör Bruno Lage'in, milli futbolcuya son haftalarda giderek artan pas hataları nedeniyle ilk 11'de yer vermediği tahmin ediliyor.

BENFİCA-FAMALİCAO İLK 11, MAÇ KADROSU

Benfica'da Tiago Gouveia, Gianluca Prestianni ve Renato Sanches'in sakatlığı hala devam ediyor. Angel Di Maria'nın ise karşılaşma öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

Famalicao'da ise sadece file bekçisi Ivan Zlobin'in sakatlığı bulunuyor.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu, Luis; Di Maria, Vangelis, Schjelderup

Famalicao: Carevic; Mihaj, J. de Haas, Rafa, Pinheiro; Topic, Youssouf; Sa, Sorriso, Aranda; Gonzalez

BENFİCA-FAMALİCAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Süper Ligi 18. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Benfica-Famalicao karşılaşması 17 Ocak Cuma günü saat 23.15'te başlayacak.

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BENFİCA-FAMALİCAO İSTATİSTİKLERİ

Benfica bu sezon ligde oynadığı 17 karşılaşmanın 12'sinde galibiyet, 2'sinde beraberlik ve 3'ünde ise mağlubiyet aldı. Toplam 38 puan elde eden Benfica ligde Sporting Lizbon ve Porto'nun arkasından üçüncü sırada yer alıyor.

Famalicao ise 17 karşılaşmada sadece 4 galibiyet aldı. Kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan takım 20 puan ile ligde dokuzuncu sırada bulunuyor.