Benfica-Porto maçının saati ve kanalı netleşti! Maç kadrosu gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

10 Kasım 2024 16:45 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:17

Portekiz Süper Lig'inin 11. hafta maçları kapsamında Benfica ile Porto bugün karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Benfica-Porto maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma bugün saat 23.45'te oynanacak. Muhtemel 11'ler belli oldu.

Portekiz Süper Lig'inde bu sezon 27 puan ile ikinci sırada yer alan Porto, 3. sıradaki Benfica ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım içinde karşılaşmada 3 puanı almak şampiyonluk yolunda kritik gözüyle bakılıyor. Taraftarlar tarafından Benfica-Porto maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. BENFİCA-PORTO MAÇI SAAT KAÇTA? Portekiz Süper Lig'inin 11. haftası kapsamında oynanacak Benfica-Porto karşılaşması bugün (10 Kasım Pazar 2024) Türkiye saati ile 23.45'te oynanacak. BENFİCA-PORTO MAÇI HANGİ KANALDA? Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica-Porto karşılaşması S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. BENFİCA-PORTO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11'LERİ Benfica-Porto maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor: Benfica: Anatolii Trubin, Tomas Araujo, Nicolas Otamendi, Antonio Silva, Issa Kabore, Renato Sanches, Fredrik Aursnes, Orkun Kokcu, Alvaro Carreras, Zeki Amdouni, Kerem Akturkoglu Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Nehuen Perez, Tiago Djalo, Francisco Moura, Alan Varela, Stephen Eustaquio, Fabio Vieira, Danny Loader, Wenderson Galeno, Samuel Omorodion. İlgili Haberler Benfica maçında minik taraftardan güldüren pankart! Kerem Aktürkoğlu aşkı çevirinin azizliğine uğradı Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de ayın oyuncusu seçildi! Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Porto maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu