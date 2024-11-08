Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Porto maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu

08 Kasım 2024 15:21 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:48

Portekiz Süper Lig'i kapsamında oynanacak olan Benfica-Porto maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu. 10 Kasım 2024 Pazar günü oynanacak olan karşılaşmada milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının oyuncusu seçildi.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğu günden beri üst düzey bir performans gösteren 26 yaşındaki yıldız futbolcu dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Taraftarlar tarafından ise bu hafta sonu oynanacak olan Benfica-Porto maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA-PORTO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Portekiz Süper Ligi kapsamında 10 Kasım Pazar günü saat 23.45'te üçüncü sırada yer alan Benfica, ikinci sıradaki Porto'yu kendi evinde konuk edecek.

Benfica-Porto karşılaşmasında milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun ise ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de karşılaşmada yer alacağı tahmin ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA'DA KAÇ GOL ATTI?

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica ile 10 karşılaşmaya çıktı ve 736 dakika süre aldı.

Bu karşılaşmalarda milli futbolcumuz 8 gol ve 3 asist yaptı.

BENFİCA-PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz'in Lizbon şehrinde bulunan SL Benfica Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica-Porto karşılaşması S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.