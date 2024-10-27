Benfica-Rio Ave maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

27 Ekim 2024 12:32 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:58

Portekiz Süper Ligi kapsamında Benfica bugün kendi evinde Rio Ave ile karşılaşacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Portekiz Süper Ligi'nde son oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak 16 puan ile dördüncü sırada yer alan Benfica​ bugün Rio Ave ile karşılaşacak. Milli futbolcularımızın Kerem Aktürkoğlu​ ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica, kendi evinde Rio Ave'yi yenerek 3 puanı hedefliyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edildi. KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI? Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra büyük başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de tarih yazmaya devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Süper Ligi kapsamında oynanacak olan Rio Ave karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Ayrıca maçta Orkun Kökçü'nün de ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica istatistikleri ise şöyle: Liga Portugal | 3 Maç | 2 Gol | 2 Asist UEFA Şampiyonlar Ligi | 2 Maç | 2 Gol Orkun Kökçü'nün istatistikleri: Liga Portugal | 7 Maç | 2 Gol | 2 Asist UEFA Şampiyonlar Ligi | 2 Maç | 2 Gol BENFİCA-RİO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 27 EKİM? Portekiz Süper Ligi kapsamında oynanacak olan Benfica-Rio Ave karşılaşması bugün saat 21.00'da oynanacak. Hakem T. Martins yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını ise H. Ribeiro ve J. Mira yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Gonçalo Neves görev alacak. Sıkça Sorulan Sorular Benfica-Rio Ave maçı hangi kanalda yayınlanacak? Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica-Rio Ave karşılaşması S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. İlgili Haberler Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoord'u da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı