İngiliz devi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün peşinde!

18 Ekim 2024 14:37 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:00

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gündemden düşmüyor... Takımlarında gösterdikleri performansla dev takımların radarına giren yıldız isimlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz dev, iki oyuncuyu da transfer etmek için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Benfica​'daki milli yıldzlarımız Kerem Aktürkoğlu​ ve Orkun Kökçü'yle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu ve takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye iki İngiliz kulübünün talip olduğu ileri sürüldü. DEVLER ONLAR İÇİN YARIŞIYOR CaughtOffside'ın haberine göre; UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçta, Manchester United​ ve Tottenham Hotspur​ gözlemcileri Kerem ve Orkun'u yakından takip etti. Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi müsabakasını da izleyen İngilizler, bu maçta birer gol atan ikiliyi radarlarına aldı. Haberde, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü ocak ayında satmayı planlamadığı ancak her ikisi için de yapılacak yaklaşık 70 milyon Euro'luk bir teklifin Portekiz kulübünün fikrini değiştirebileceği ifade edildi. İlgili Haberler İspanyol basını duyurdu: Kerem Aktürkoğlu'na dev kanca