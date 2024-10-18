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İngiliz devi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün peşinde!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 14:37 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:00
İngiliz devi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü&#039;nün peşinde!

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gündemden düşmüyor... Takımlarında gösterdikleri performansla dev takımların radarına giren yıldız isimlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz dev, iki oyuncuyu da transfer etmek için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Benfica​'daki milli yıldzlarımız Kerem Aktürkoğlu​ ve Orkun Kökçü'yle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

İngiliz devi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün peşinde! - 1. Resim

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu ve takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye iki İngiliz kulübünün talip olduğu ileri sürüldü.

İngiliz devi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün peşinde! - 2. Resim

DEVLER ONLAR İÇİN YARIŞIYOR

CaughtOffside'ın haberine göre; UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçta, Manchester United​ ve Tottenham Hotspur​ gözlemcileri Kerem ve Orkun'u yakından takip etti.

İngiliz devi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün peşinde! - 3. Resim

Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi müsabakasını da izleyen İngilizler, bu maçta birer gol atan ikiliyi radarlarına aldı.

İngiliz devi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün peşinde! - 4. Resim

Haberde, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü ocak ayında satmayı planlamadığı ancak her ikisi için de yapılacak yaklaşık 70 milyon Euro'luk bir teklifin Portekiz kulübünün fikrini değiştirebileceği ifade edildi.

İngiliz devi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün peşinde! - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe18 Ekim 2024 14:47

Kerem ve Orkun'un Avrupa'da bu kadar iyi performans göstermesi çok güzel gerçekten gurur verici

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