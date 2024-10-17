İspanyol basını duyurdu: Kerem Aktürkoğlu'na dev kanca

17 Ekim 2024 00:48 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 00:52

Transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray'dan ayrılıp Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımında fırtına gibi esiyor. Golleri ve asistleriyle dikkatleri üzerine çeken milli yıldıza İspanyol devi talip oldu.

Portekiz ekibi Benfica​'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu​, gösterdiği başarılı performansla dev kulüpleri peşine takmayı başardı.

İSPANYOL DEVİ TALİP OLDU

İspanyol basını Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Diario Gol'de yer alan habere göre, Atletico Madrid​, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. İspanyol ekibinin transfer listesinde Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu öne sürüldü.

DIEGO SIMEONE​ TRANSFERE ONAY VERDİ

Öte yandan Diego Simeone'nin de milli yıldızın transfer için onay verdiği iddia edildi.

ATLETICO AĞLARINI DA SARSTI

25 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica - Atletico Madrid maçında İspanyol ekibinin ağlarını sarsmayı başarmıştı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Galatasaray​'dan transfer döneminin son döneminde Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde çıktığı 5 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.