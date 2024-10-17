Pogba'dan Mourinho açıklaması! 'Görsem kocaman sarılırım'

17 Ekim 2024 00:17 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 00:24

Doping yaptığı sebebiyle 4 yıl futboldan men cezası alan fakat yapılan itirazlar sonucunda Spor Tahkim Mahkemesi CAS tarafından cezası 18 aya düşürülen Fransız orta saha futbolcusu Paul Pogba sessizliğini bozarak açıklamalar yaptı.

Fransız ön libero Paul Pogba​ geçen sezon yasaklı madde kullandığı için futboldan önce 4 yıl men cezası almıştı. Yapılan itiraz sonrası CAS​, Pogba'nın cezasını 18 aya indirme kararı almıştı.

Tekrar yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Paul Pogba, açıklamalarda bulundu. Ceza aldığı dönem hakkında ESPN'e konuşan Fransız futbolcu şu anda Fenerbahçe​'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho​ hakkında demeç verdi.

Pogba'nın açıklamaları şu şekilde:

"BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

Ceza sonrası futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Pogba, "Futbol dışında ve sakatlıklarla ilgili pek çok sorun yaşadım. Juventus​'ta yeniden başlamak istedim ve sonra bu olaylar yaşandı. O sırada kendime 'neden ben' diye sorup durdum. Sadece futbol oynamak istiyordum ama birdenbire sorunlarla dolup taştım ve sonunu göremedim. Böyle bir şeye hazır değildim, hepsi bir anda geldi. O anlarda darmadağın oluyorsunuz. Bir sürü şey düşünüyordum. Bırakmayı bile düşündüm. Bundan sonra ne yapacağımı düşündüm. 4 yıl cezayı duyunca kafanızda hemen düşünceler beliriyor. 4 yıl oynamadan ve antrenman yapmadan... Hangi kulüpler beni ister ki? Ama diğer yandan inançlıydım. Açıkçası pozitiftim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum. Çok şükür ki cezam indirildi." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YU GÖRSEM SARILIRIM"

Manchester United'ta birlikte zaman geçiren Jose Mourinho hakkında da konuşan yıldız orta saha, "Mourinho'ya çok saygı duyuyorum, onu görsem kocaman sarılırım. Onunla oturup konuşmam gerek. İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek." dedi.