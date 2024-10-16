3. Lig Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belirlendi!

16 Ekim 2024 22:50 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 22:55

Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlığa Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Hacı Osman Altınkaya seçildi.

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TFF​'nin yaptığı açıklamada Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinin olağanüstü genel kurul toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF 2. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yardımcı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yangın, Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Nesine 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantının divan başkanlığını ise Hüseyin Yangın üstlendi.

Yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyelerinin oy birliğiyle Nesine 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor Başkanı Hacı Osman Altınkaya, Türkiye 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Görev dağılımının yapıldığı ve mevcut sezona dair konuların değerlendirildiği toplantıda, kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı.