Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe'nin oldu!

16 Ekim 2024 21:07 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 21:08

Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı, Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 3-1'lik skorla kazanarak kupanın sahibi oldu.