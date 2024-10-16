Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe'nin oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 21:07 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 21:08
Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı, Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 3-1'lik skorla kazanarak kupanın sahibi oldu.
Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, sahibini buldu. Geçtiğimiz sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana, 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Heyecan dolu karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez müzesine götürdü.
SET SONUÇLARI
1 Set : Fenerbahçe 25-23 Eczacıbaşı
2 Set : Fenerbahçe 22-25 Eczacıbaşı
3 Set : Fenerbahçe 25-17 Eczacıbaşı
4 Set : Fenerbahçe 25-18 Eczacıbaşı
Kaynak: tgrthaber.com