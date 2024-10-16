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Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe'nin oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 21:07 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 21:08
Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı&#039;nı yenen Fenerbahçe&#039;nin oldu!

Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı, Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 3-1'lik skorla kazanarak kupanın sahibi oldu.

Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, sahibini buldu. Geçtiğimiz sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe​ Medicana, 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit​, Burhan Felek Vestel Voleybol​ Salonu'nda karşılaştı.

Heyecan dolu karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez müzesine götürdü.

SET SONUÇLARI

1 Set : Fenerbahçe 25-23 Eczacıbaşı

2 Set : Fenerbahçe 22-25 Eczacıbaşı

3 Set : Fenerbahçe 25-17 Eczacıbaşı

4 Set : Fenerbahçe 25-18 Eczacıbaşı

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Kaynak: tgrthaber.com
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