Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Scottie Wilbekin ameliyat oldu!

16 Ekim 2024 19:33 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:39

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de Olympiacos maçında sakatlanan Wilbekin ameliyat olduğu açıklandı

Fenerbahçe Beko​'nun ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, ay başında THY EuroLeague​'de Yunan ekibi Olympiakos​ ile oynanan maçta sağ dizinden sakatlanan Wilbekin operasyon geçirdi.

Yapılan açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza 'geçmiş olsun' diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.