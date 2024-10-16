Kerem Aktürkoğlu'ndan İsrail'e 'Artık yeter' tepkisi: 'Artık yeter, sessiz kalamıyorum!'

16 Ekim 2024 19:13 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:14

Portekiz'de forma giyen A Milli Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki gösterdi. "Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün?" diyen Aktürkoğlu, "Bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze​'de sürdürdüğü soykırım​ saldırılarında 41 bini aşkın Filistinli şehit oldu. Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen A Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu​, Gazze'deki soykırıma ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

"BİR MİLLET YOK EDİLMEK ÜZERE SESSİZ KALAMIYORUM"

Gazze konusundaki hassasiyetiyle bilinen Aktürkoğlu, "Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün?" dedi.

İsrail'in zulmüne 'Artık yeter!' tepkisini gösteren yıldız futbolcu, "Bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

"BİR HALKIN ÇARESİZ ÇIĞLIĞI; ÖLEN ÇOCUKLARIN, SİVİLLERİN MARUZ KALDIĞI KATLİAM..."

Kerem Aktürkoğlu'nun Gazze'deki soykırıma ses olan Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım şöyle:

"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam.

Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ve Filistin​ arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum.

Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter"