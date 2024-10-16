Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen'den transfer itirafı! '3-4 ay sonra ayrılacaktım'

16 Ekim 2024 19:20 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:26

Galatasaray'ın sezon başında Serie A temsilcisi Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği yıldız golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın antrenmanı öncesi açıklamalar yaptı.

Galatasaray​'ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen​, takımının Antalyaspor maçı öncesinde yapılan antrenmanında açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"DROGBA BURADA OYNAMIŞTI"

Transferi hakkında açıklama yapan Osimhen, "Benim için Galatasaray'a gelmek ayrıcalık. Drogba burada oynamıştı, kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray taraftarlarına da teşekkürler. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpteyim. Ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." dedi.

"3-4 AY SONRA AYRILACAKTIM"

Ben Napoli​'de kalsaydım 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk​ ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz.

'GOL KRALLIĞI ÖNEMLİ DEĞİL'

Gol Krallığında ise Osimhen, "Burada çok iyi golcüler. Ben de iyi golcüyüm. Takımın önüne kendimi hiçbir zaman koymam. Takımın başarısı önemli. Icardi çok büyük golcü. Gol krallığı önemli değil, takım önemli. Goller asistlerle takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli, atarak kazanıyoruz ama takımın başarısı birinci önceliğim." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlığı hakkında konuşan Osimhen, "Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıktım. Doktorumuz beni iyi tedavi etti. Bugün takımla antrenmanlara başlayacağım." dedi.