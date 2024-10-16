Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen'den transfer itirafı! '3-4 ay sonra ayrılacaktım'

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen'den transfer itirafı! '3-4 ay sonra ayrılacaktım'

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 19:20 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:26
Galatasaray&#039;ın Nijeryalı golcüsü Osimhen&#039;den transfer itirafı! &#039;3-4 ay sonra ayrılacaktım&#039;

Galatasaray'ın sezon başında Serie A temsilcisi Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği yıldız golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın antrenmanı öncesi açıklamalar yaptı.

Galatasaray​'ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen​, takımının Antalyaspor maçı öncesinde yapılan antrenmanında açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"DROGBA BURADA OYNAMIŞTI"

Transferi hakkında açıklama yapan Osimhen, "Benim için Galatasaray'a gelmek ayrıcalık. Drogba burada oynamıştı, kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray taraftarlarına da teşekkürler. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpteyim. Ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." dedi.

Osimhen iyileşti ama... Maskenin ardında yatan gerçek! - Gündeme Bakış

"3-4 AY SONRA AYRILACAKTIM"

Ben Napoli​'de kalsaydım 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk​ ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz.

Osimhen, sahalara dönüş tarihini açıkladı - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor

'GOL KRALLIĞI ÖNEMLİ DEĞİL'

Gol Krallığında ise Osimhen, "Burada çok iyi golcüler. Ben de iyi golcüyüm. Takımın önüne kendimi hiçbir zaman koymam. Takımın başarısı önemli. Icardi çok büyük golcü. Gol krallığı önemli değil, takım önemli. Goller asistlerle takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli, atarak kazanıyoruz ama takımın başarısı birinci önceliğim." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'in ocak ayındaki takımı belli oldu! | Goal.com Türkçe

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlığı hakkında konuşan Osimhen, "Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıktım. Doktorumuz beni iyi tedavi etti. Bugün takımla antrenmanlara başlayacağım." dedi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
victor osimhengalatasarayokan burukNapoli

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe16 Ekim 2024 19:28

Bu sene Galatasaray güçlü olacak gibi duruyor umarım iyi bir performans sergilerler

Sonraki Haber Yükleniyor...