Real Madrid'te sakatlık alarmı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 20:03 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 20:15
İspanyol devi Real Madrid'in B takımında sakatlık çanları bir bir çalmaya başlıyor. Ligde henüz 8. hafta geride kalırken eflatun-beyazlı takımda tam 62 sakatlık yaşandı.
Real Madrid'in altyapı takımı Real Madrid Castilla bu sezon başından beri sakatlıklarla boğuşuyor. Ligin ilk 8 haftasında eflatın beyazlı futbolcular 62 Sakatlık yaşadı.
Marca'nın yer verdiği haberde Real Madrid Castilla futbolcuları, Marbella ile oynadığı maçta 7, Ibiza karşısında 8, Villarreal B, Betis ve Sabluqueno karşısında yedişer, Hercules karşısında 9, Sevilla karşısında 8 ve Yeclano maçında 9 sakatlık yaşadı.
RFEF Birinci Ligi Grup 2'de mücadele eden Real Madrid Castilla, 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Kaynak: tgrthaber.com