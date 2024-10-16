Real Madrid'te sakatlık alarmı!

16 Ekim 2024 20:03 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 20:15

İspanyol devi Real Madrid'in B takımında sakatlık çanları bir bir çalmaya başlıyor. Ligde henüz 8. hafta geride kalırken eflatun-beyazlı takımda tam 62 sakatlık yaşandı.