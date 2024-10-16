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Alex de Souza, Galatasaray'a hazırlanıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 20:46 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 20:49
Alex de Souza, Galatasaray&#039;a hazırlanıyor!

Antalyaspor teknik direktörü Alex de Souza, takımının Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Brezilyalı teknik direktör önderliğinde çalışmalarına devam eden Akdeniz temsilcisi maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor​, Trendyol Süper Lig​'in 9. hafta maçında sahasında Galatasaray​ ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza​ yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alandaki pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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