Alex de Souza, Galatasaray'a hazırlanıyor!

16 Ekim 2024 20:46 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 20:49

Antalyaspor teknik direktörü Alex de Souza, takımının Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Brezilyalı teknik direktör önderliğinde çalışmalarına devam eden Akdeniz temsilcisi maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.