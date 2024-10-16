Alex de Souza, Galatasaray'a hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 20:46 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 20:49
Antalyaspor teknik direktörü Alex de Souza, takımının Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Brezilyalı teknik direktör önderliğinde çalışmalarına devam eden Akdeniz temsilcisi maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alandaki pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: tgrthaber.com