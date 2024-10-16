Beşiktaş'tan beklenen Rashica'nın sakatlanması hakkında açıklanma geldi!

16 Ekim 2024 22:21 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 22:23

Siyah-beyazlı kulüp, UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova'nın Güney Kıbrıs'a karşı oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Milot Rashica'nın sakatlık durumu ile ilgili açıklama yayımladı.

UEFA Uluslar Ligi​ C Grubu'nda Kosova​'nın Güney Kıbrıs ile karşılaştığı maçta müsabakanın ilk yarısında Beşiktaş​'ın yıldız futbolcusu Milot Rashica​, yaşadığı sakatlıktan sonra oyuna devam edemedi.

Beşiktaş Kulübü, Kosovalı yıldızın sakatlığı ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Açıklamada, "Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir. Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcumuz Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.