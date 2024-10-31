Bengü ile boşanan Selim Selimoğlu kimdir?

31 Ekim 2024 16:08 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:12

Ünlü şarkıcı Bengü ile eşi Selim Selimoğlu'nun boşanacağına dair iddialar sık sık gündeme gelirken sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmaları iddiaları güçlendirdi. Hayranları ise Bengü'nün boşanıp boşanmadığını araştırmaya başladı.

Şarkıları ile adından söz ettiren Bengü'nün eşi Selim Selimoğlu ile boşanacağı iddiaları yeniden konuşulmaya başladı.

Binlerce takipçisi olan sanatçı ile eşinin birbirini takipten çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

BENGÜ BOŞANIYOR MU?

2. Sayfa'da yer alan habere göre Bengü ile Selim Selimoğlu boşanıyor.

6 yıldır evli olan çiftin Instagram​'da birbirlerini takipten çıkması ise bu iddiaları güçlendirdi. Çiftin 2019 senesinde Zeynep, Kasım 2021'de doğan Selim adından 2 çocuğu bulunuyor.

SELİM SELİMOĞLU KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

1979 senesinde dünyaya elen isim aslen Rizelidir. SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibi olan Selimoğlu, Bengü ile 6 yıl önce evlenmişti. Çiftin Zeynep ve Selim adında 2 çocuğu var.

BENGÜ ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Nisan 1979 senesinde İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası deneyimi ile müzik dünyasına atıldı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri alması üzerine Pop Show '98 yarışmasında ikinci oldu.

Kenan Doğulu'ya 3 yıl boyunca vokallik yapan isim, Show TV'de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor yarışmasında 1. olmuştu. İlk albümü Hoş Geldin'i 2000 senesinde çıkarmıştı.

Albümleri arasında Hoş Geldin, Bağlasan Durmam, Taktik, Gezegen, İki Melek, Dört Dörtlük, İkinci Hal ve Altın Çağ yer alıyor.