Bengü ile Selim Selimoğlu'ndan üzen haber geldi! 6 yıllık evlilik bitti

31 Ekim 2024 16:02 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:10

Şarkıcı Bengü ve eşi Selim Selimoğlu bugün boşanıyor. Çiftin bir süredir problem yaşadığı konuşulsa da, Bengü her seferinde ayrılık iddialarını yalanladı. Çiftin sorunlarını aşamadığı ve boşanma kararı aldığı belli oldu.

Bengü, 2018 yılında evlendiği iş insanı Selim Selimoğlu ile boşanıyor. İki çocukları bulunan çiftin zaman zaman aralarında problemler olduğu ve boşanacakları konuşulsa da Bengü iddiaları hep yalanladı. Çiftten üzen haber geldi.

BENGÜ VE SELİM SELİMOĞLU BOŞANIYOR

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Bengü, 2018’de evlendiği Selim Selimoğlu’ndan anlaşmalı olarak bugün boşanıyor. Çiftin Zeynep ve Selim adında iki çocuğu bulunuyor.

BENGÜ'DEN BOŞANMA​ AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

“Ağla Kalbim” şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamayan Bengü'nün boşanacağı iddia edilmişti. Boşanma haberleriyle ilgili konuşlan Bengü, "40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm, bir kadının gözyaşları sadece boşanma da ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?" demişti.