Serpil Örümcer yardım bekliyor! ''Ayağımın kesilme riski var''

31 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:11

Samanyolu şarkısıyla tanınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serpil Örümcer, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Ayağının kırıldığını belirten Serpil Örümcer, "Ayağımın kesilme riski var" dedi.

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Daha önce borçları nedeniyle maddi zorluklar çektiği için "Borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum" diyen Serpil Örümcer, son paylaşımıyla da yardım​ çağrısında bulundu.

SERPİL ÖRÜMCER ZOR DURUMDA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serpil Örümcer, geçirdiği kaza​ sonrası yaşadığı zor anlardan bahsederek, "Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları. Ben yılların sanatçısı Serpil Örümcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım. Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat​ günü veriyorlar. Geçici alçıda şu an zor süreçteyim." dedi.

SERPİL ÖRÜMCER: AYAĞIMIN KESİLME RİSKİ VARMIŞ

Serpil Örümcer, "Özel hastanelerde ameliyat olmam mümkün değil. Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Tekrar teşekkürlerimle, acil yardım bekliyorum" diyerek sevenlerine seslendi.