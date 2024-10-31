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Murat Boz İstanbul'dan taşınıyor! Yeni adresi belli oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 12:05 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:05
Murat Boz İstanbul&#039;dan taşınıyor! Yeni adresi belli oldu

Pop şarkıcısı Murat Boz, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’de konser verdi. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Murat Boz, İstanbul’dan taşınacağını açıkladı.

Şarkıcı Murat Boz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de sahne aldı. On binlerce kişiyle beraber şarkılarını seslendiren Murat Boz, İstanbul'dan taşınma kararı aldığını açıkladı. 

MURAT BOZ İSTANBUL’DAN TAŞINIYOR

Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’de sahne alan Murat Boz, bu şehre taşınmayı planladığını söyleyince alkışlarla karşılandı. Daha önce Zeynep Bastık da İstanbul’dan İzmir'e taşınan isimler arasında. 

Murat Boz İstanbul'dan taşınıyor! Yeni adresi belli oldu - 1. Resim

Murat Boz verdiği son konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirliler ile bir araya gelen Murat Boz, alanın çevresindeki apartmanların balkonlarını bile doldurmayı başardı.

Murat Boz İstanbul'dan taşınıyor! Yeni adresi belli oldu - 2. Resim

 

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Kaynak: tgrthaber.com

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