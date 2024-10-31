Kızıl Goncalar’ın Naim'i Mert Turak'tan itiraf! "Yüzüme tükürüyorlar"

31 Ekim 2024 11:30 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:33

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Naim rolüyle yer alan Mert Turak son röportajında itirafta bulundu. Aşk sorularını da cevaplayan Mert Turak, "Teyzeler suratıma tükürüyor" dedi.

Geçtiğimiz sezona damga vuran Kızıl Goncalar dizisi, yeni sezonda da başarısı devam ettirmeyi başardı. Dizide Naim karakteriyle yer alan Mert Turak, son röportajında dikkat çeken açıklamalara imza attı. Aşk hayatına da cevap veren Mert Turak, "Yüzüme tükürüyorlar" dedi.

MERT TURAK,'TAN PEŞ PEŞE İTİRAFLAR

Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakteriyle yer alan Mert Turak, karakterin sevilmediğini belirterek, "Ara ara alışveriş merkezlerinde yüzüme tüküren teyzelerimiz olmuyor değil" dedi.

MERT TURAK'TAN AŞK SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Eşinden boşandıktan sonra adı rol arkadaşı Melis Çınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Mert Turak eşinden boşandıktan sonra ilk kez aşk hayatından konuştu ve "Kalbiniz ne zaman dolacak?" sorusuna, "Boşandık ama sürekli kalbiniz ne zaman dolacak diye soruluyor. Biraz hayatımızın tadına varalım" karşılığını verdi.