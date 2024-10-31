Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Gonca Vuslateri sokak ortasında dans etti! Sosyal medya yıkıldı

Gonca Vuslateri sokak ortasında dans etti! Sosyal medya yıkıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 09:25 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:25

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı’nın başrolünde yer aldığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde Nur karakteriyle yer alan Gonca Vuslateri, sokak ortasında roman havası oynadı, sosyal medya yıkıldı.

Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi televizyon ekranına damga vurdu. Gonca Vuslateri’nin oynadığı Nur karakteri sokak ortasında roman havası oynadı. O dans sosyal medyayı salladı.

GONCA VUSLATERİ ROMAN HAVASI OYNADI, SOSYAL MEDYA YIKILDI 

Dans ettiği sahnede leopar desenli kıyafet tercih eden Gonca Vuslateri, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. ‘Para Bizde’ şarkısı eşliğinde dans eden Gonca Vuslateri, performansıyla tam not aldı.

Gonca Vuslateri sokak ortasında dans etti! Sosyal medya yıkıldı - 1. Resim

Gonca Vuslateri’ye sosyal medyadan “Bu karakter için doğmuş”, Müthiş bir oyunculuk”, “Tam bir kraliçe”, “Şüphesiz yılın kadın oyuncusu” gibi yorumlar yaptı.

Gonca Vuslateri sokak ortasında dans etti! Sosyal medya yıkıldı - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...