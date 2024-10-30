Kız Kulesi manzarasında Hollywood yıldızı: Natalie Portman İstanbul'a geldi

30 Ekim 2024 17:51 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:59

Hollywood dünyasına çocuk yaşta katılarak hayranlık uyandıran filmlere imza atan Oscar sahibi oyuncu Natalie Portman İstanbul'u geziyor. Kız Kulesi'ni de ziyaret eden oyuncuyla hayranları bol bol fotoğraf çektirdi.

Kirli Sepeti Hayriye'den duygusal mesaj! Ceren Moray böyle veda etti

Kirli Sepeti Hayriye'den duygusal mesaj! Ceren Moray böyle veda etti

Çocuk yaştayken Jean Reno ile başrollerini paylaştığı Leon: The Professional (Sevginin Gücü) filmiyle sinema dünyasına ismini kazıyan Natalie Portman İstanbul seyahatinde hayranları fark etti. Siyah Kuğu filmiyle Oscar ödülünü de kazanan oyuncuyla bol bol fotoğraf çektirdiler.

KIZ KULESİ'NDE HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Yıldız Savaşları, V for Vendetta, Thor gibi efsane filmlerle tanınan 43 yaşındaki ünlü oyuncu Kız Kulesi'ni de ziyaret etti. Thor, Bağlanmak Yok, Boleyn Kızı, Benim Aşk Pastam, Yıldız Savaşları ve V for Vendetta gibi yapımlarla tanınan Natalie Portman, İstanbul'a geldi. Hayranları o anların fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün Fransa’nın başkenti Paris’te yılın futbolcusuna verilen Ballon d’Or ödül törenine katılmıştı. Dünyaca ünlü starın İstanbul’da olduğu bir hayranının paylaşımıyla ortaya çıktı.





