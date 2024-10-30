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Kız Kulesi manzarasında Hollywood yıldızı: Natalie Portman İstanbul'a geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 17:51 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:59
Kız Kulesi manzarasında Hollywood yıldızı: Natalie Portman İstanbul&#039;a geldi

Hollywood dünyasına çocuk yaşta katılarak hayranlık uyandıran filmlere imza atan Oscar sahibi oyuncu Natalie Portman İstanbul'u geziyor. Kız Kulesi'ni de ziyaret eden oyuncuyla hayranları bol bol fotoğraf çektirdi.

Çocuk yaştayken Jean Reno ile başrollerini paylaştığı Leon: The Professional (Sevginin Gücü) filmiyle sinema dünyasına ismini kazıyan Natalie Portman İstanbul seyahatinde hayranları fark etti. Siyah Kuğu filmiyle Oscar ödülünü de kazanan oyuncuyla bol bol fotoğraf çektirdiler.

Kız Kulesi manzarasında Hollywood yıldızı: Natalie Portman İstanbul'a geldi - 1. Resim

KIZ  KULESİ'NDE HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Yıldız  Savaşları,  V for Vendetta, Thor gibi efsane filmlerle tanınan 43 yaşındaki ünlü oyuncu Kız Kulesi'ni de ziyaret etti.  Thor, Bağlanmak Yok, Boleyn Kızı, Benim Aşk Pastam, Yıldız Savaşları ve V for Vendetta gibi yapımlarla tanınan Natalie Portman, İstanbul'a geldi. Hayranları o anların fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Kız Kulesi manzarasında Hollywood yıldızı: Natalie Portman İstanbul'a geldi - 2. Resim

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün Fransa’nın başkenti Paris’te yılın futbolcusuna verilen Ballon d’Or ödül törenine katılmıştı. Dünyaca ünlü starın İstanbul’da olduğu bir hayranının paylaşımıyla ortaya çıktı. 

Kız Kulesi manzarasında Hollywood yıldızı: Natalie Portman İstanbul'a geldi - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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