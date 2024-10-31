''Kızım Nerede'' ve ''Alev Alev'' dizisinin oyuncusu Pelin Yoru hayatını kaybetti

31 Ekim 2024 11:01 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:09

'Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar', 'Kızım Nerede' ve 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan oyuncu Pelin Yoru 42 yaşında hayatını kaybetti. Oyununun vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu.