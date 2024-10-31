''Kızım Nerede'' ve ''Alev Alev'' dizisinin oyuncusu Pelin Yoru hayatını kaybetti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 11:01 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:09
'Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar', 'Kızım Nerede' ve 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan oyuncu Pelin Yoru 42 yaşında hayatını kaybetti. Oyununun vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu.
Birçok yapımda rol alan Pelin Yoru'nun 29 Ekim'de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 42 yaşındaki Pelin Yoru'nun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
OYUNCU PELİN YORU HAYATINI KAYBETTİ
Pelin Yoru'nun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Pelin Yoru'nun fotoğrafını paylaşan Film-San Vakfı'na başsağlığı mesajı yağdı.
Kaynak: tgrthaber.com