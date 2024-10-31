Yüzyüzeyken Konuşuruz gitaristi Can Tunaboylu'nun 4,5 yıl hapsi istendi! Oyuncu anne Ayşe Tunaboylu oğlunu böyle savundu

31 Ekim 2024 09:57 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:02

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi olan Can Tunaboylu'nun eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle açılan davada, savunmalar yapıldı. Tunaboylu'nun müzisyen arkadaşı, genç kadının yüzünde morluk gördüğünü ancak sanığın dirseğinin çarptığını söyledi. Anne Ayşe Tunaboylu ise "Sana vuran ellerim kırılsın" mesajı için "Oğlumu manipülasyona maruz bırakıldı" dedi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi olan Can Tunaboylu, geçtiğimiz yıl sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada, cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunduğu ortaya çıktı.

"CAN'IN DİRSEĞİ AYBİKE'YE ÇARPTTI"

Sanık Tunaboylu'nun müzisyen arkadaşı Bülent Kaos Köksal ikili arasında çıkan olay üzerine evlerine gittiğini anlatarak, "Her ikisi de Aybike'nin kıskançlık duygusu ile Can'a saldırdığını, Can'ın da kendisini korurken dirseğinin Aybike'ye çarptığını belirtti.

Aybike Çelik'in yüzünde ufak bir yaralanma olduğunu belirten müzisyen Bülent Kaos Köksal, "Vücudunda çok fazla yaralanma izi görmedim. Aybike'nin yüzünde ufak bir morluk gördüm. Tıbbi konulardan anlamadığım için hastaneye götürüp götürmeme konusunda kendisine sordum. İhtiyacı olmadığını söyledi" dedi.

ANNE OĞLUNU BÖYLE SAVUNDU

Sanık Can Tunaboylu'nun annesi oyuncu Ayşe Tunaboylu ise oğlunun böyle bir olaya karışmadığını söyleyerek, "Oğlum, anne ve babası sanatçı olan, evde sürekli sanat konuşulan, kadın-erkek eşitliğine inanılan bir ailede yetişmiş olup daha önce böyle bir hiçbir olay yaşamamıştı. Gözünün nasıl morardığının farkında olmadığını, çünkü kendisine duygusal ajitasyon ile saldırdı" dedi.